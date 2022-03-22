В Вологде осудили контрактника, который не явился на службу без уважительных причин

22.03.2022 [Общество]

В Вологде гарнизонный военный суд вынес приговор 19-летнему военнослужащему, признанному виновным в двух эпизодах самовольного оставления места службы.

Суд установил, что обвиняемый — рядовой, проходящий службу по контракту — не явился на службу 21 октября 2021 года и 7 декабря 2021 года.

«Уважительных причин неявки, стечения тяжелых обстоятельств не имел. Проживал у своей знакомой в пос. Рубцово Вологодского района Вологодской области, где и был задержан представителем командования части», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном. В ходе следствия он пояснял, что отсутствовал на службе с 21 октября по 25 ноября 2021 года и с 7 декабря 2021 года по 29 января 2022 года потому, что хотел немного отдохнуть.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённому назначено наказание в виде года колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVO сообщал о приговоре 20-летнему контрактнику, также признанному виновным в оставлении места службы. Ему назначили наказание в виде полугода колонии-поселения и штрафа в 10 тысяч рублей.

Тэги: контрактники, армия

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