Дума ввела уголовное наказание за фейки о работе государственных органов за границей

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о госорганах, работающих за рубежом.

Ответственность будет аналогична той, которая уже существует за распространение фейков о Вооруженных силах России.

В соответствии с поправками в УК России, за распространение заведомо ложной информации об исполнении российскими госорганами своих полномочий за границей предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.



Если то же деяние было совершено с использованием служебного положения, или группой лиц, или «с искусственным созданием доказательств обвинения», или «из корыстных побуждений», или «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды», то штраф составит от 3 млн до 5 млн руб., срок лишения свободы — от пяти до 10 лет.



Если же это повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

Депутат Ирина Панькина объяснила срочность принятия законопроекта информационной компанией, которая направлена против России.

Кроме этого в новой редакции статьи публичные действия, "направленные на дискредитацию исполнения госорганами своих полномочий за рубежом", наказываются штрафом от ста до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.

За те же действия, но повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, — от 300 до миллиона рублей либо до пяти лет колонии.



