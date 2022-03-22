Виталий Тушинов: в Вологодской области остановлены лишь единицы инвестиционных проектов

22.03.2022 [Экономика]

Заместитель губернатора Вологодской области заявил, что в Вологодской области останавливаются лишь единицы инвестпроектов на фоне непростой ситуации в стране.

«Те проекты, которые были анонсированы в Вологодской области в качестве крупных инвестиционных проектов они продолжаются, есть определенные ограничения. В первую очередь они связаны в целом с ситуацией, и в первую очередь это касается тех проектов, где у нас начальная стадия проектов и большой объем закупки продуктов, которая предполагалось как продукция, которая будет привозная. Не всю эту продукцию, в первую очередь зарубежную, можно привезти на территорию Российской Федерации, поэтому есть два решения это проблемы», — говорит Виталий Тушинов.

Есть несколько вариантов решения проблем, которые возникли в сфере инвестиционных проектов. Это приостановка реализации инвестиционных проектов, поиск возможного импортозамещения и последующая реализация этих проектов и поиск рынка сбыта, для тех проектов, которые уже ведутся. Говорить о какой-то глобальной приостановке инвестиционных проектов на территории Вологодской области нельзя. Виталий Тушинов отметил, что таких проектов можно пересчитать по пальцам, которые на сегодняшний день останавливаются. 

 

Тэги: инвестиции, антикризисные меры, кризис

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