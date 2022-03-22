Житель Вожеги получил штраф за угрозы полицейским огнестрельным оружием

22.03.2022 [Общество]

В Вожеге суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в угрозе применения насилия в отношении полицейских.

Следствие установило, что в октябре 2021 года пьяный подсудимый у себя дома избил бывшую жену. Информация об этом поступила правоохранителям и на место происшествия прибыли двое полицейских.

«Будучи в состоянии опьянения, хозяин не впустил полицейских в дом и высказал в их адрес угрозы расправой, в том числе применением огнестрельного оружия, которым владел», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде штрафа в 80 тысяч рублей. Оружие, которым мужчина угрожал полицейским, ранее было постановлено изъять в доход государства.

Тэги: угрозы, полицейские, суд, приговор, штраф
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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