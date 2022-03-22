В Вологодской области отменены плановые проверки по земельному надзору

Управление Росреестра по Вологодской области объявило об отмене плановых проверок по земельному надзору в отношении и физических и юридических лиц.

Плановые проверки коснутся только органов государственной власти и органов местного самоуправления при предоставлении земельных участков. Информация об этом указана в постановлении Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора, муниципального контроля».

«Изменения коснулись и порядка продления сроков исполнения предписаний, срок исполнения которых наступает после 10 марта 2022 года. Данные предписания подлежат автоматическому продлению на 90 дней со дня истечения срока исполнения. В случае, если срок исполнения предписания наступил до вступления в силу Постановления, контрольное (надзорное) мероприятие с взаимодействием не проводится. Исполнение предписания оценивается в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с правообладателем. В случае невозможности оценить исполнение предписания, контрольное (надзорное) мероприятие должно быть проведено в 2023 году», — пояснила начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Наталья Новоселова.

Внеплановые контрольные мероприятия и внеплановые проверки могут быть проведены при условии согласования с прокуратурой только при непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства и при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.