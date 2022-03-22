В Череповце нашли подростков, которые пропали 14 марта

Троих подростков из Череповца, которые пропали 14 марта, нашли.

О пропаже подростков стало известно 21 марта. Региональная общественная организация Поисково-Спасательный Отряд «Ты не один» тогда сообщила, что 15-летние Михаил Муров, Анастасия Емельяненко и Анна Куприянова ушли из дома 14 марта и до настоящего времени их местонахождение было неизвестно.

Вечером того же дня в группе поиска «Ты не один» появилась информация, что их видели в одном из супермаркетов Череповца. Все трое были задержаны и развезены по домам. Все живы и здоровы.