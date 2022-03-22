«Во времена Смуты хозяйственная деятельность Кирилло-Белозерского монастыря велась особенно тщательно»: в Кириллове представили новую историческую книгу

22.03.2022 [Культура]

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике состоялась официальная презентация новой книги – «Описи строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1615 и 1635 годов».

Это массивное издание объемом 600 страниц включает в себя исследовательские статьи, справочный материал, иллюстрации, таблицы и схемы. По словам историков, это наиболее полный документ, в котором учтены постройки и имущество Кирилло-Белозерского монастыря в 17 веке.

– В авторский коллектив входило более десяти человек, – заметил на пресс-конференции старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, кандидат исторических наук, один из главных составителей издания Никита Башнин. – Работа велась с 2015 года. Над изданием трудились сотрудники и генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Николаевич Шаромазов, представители Российской национальной библиотеки, нашего института и петербургских вузов. Рецензентами выступали сотрудники Вологодского государственного университета, культурологи Марина Сергеевна Черкасова и Иван Васильевич Пугач.

По словам генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова, еще 35 лет назад практически не было источников, по которым можно было бы изучить историю монастыря, а сейчас источники 1601, 1615 и 1635 годов стали доступны всем, кто возьмет в руки эту книгу. 

Фото пресс-службы Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Эта опись является источником по истории обители, истории вещей, бытовавших здесь, а также это источник по истории русского языка. Потому что многие слова, которые используются в этой книге, устарели. 

– Книга дает окунуться в 17 век, понять, как и чем жили в то время, чем интересовались, – говорит Михаил Шаромазов.

Упомянутые в издании памятники отражают монастырское строительство в двух хронологических срезах. Так, например, опись 1615 года, составленная на закате «смутного времени», дает представление о храмовом убранстве монастыря, сохраненном от разграбления польско-литовскими и «воровскими» казачьими отрядами в годы Смуты, а описание 1635 года отражает убранство храмов, богатство казны и ризницы, включая библиотеку, а также восстановленное монастырское хозяйство, пострадавшее в годы «нестроений».

– Эти памятники рисуют картину с одной стороны тщательного учета самой маленькой деньги – алтына, каких-то мелочей, связанных с хозяйством. Например, там учтены подкова, небольшое ружье, ложка, сосуд для кваса… И одновременно – библиотеки и икон. Создается ощущение, что в те сложные времена Смуты, когда здесь полыхали костры и был штурм монастыря, хозяйственная деятельность велась особо тщательно. В умах монахов, иноков, не было разделения на то, что хлеб – менее важен, иконы – более важны; кирпич – менее важен, колокол – более… Для них монастырь выступал, как единое целое, и в духовном, и в материальном плане. Они в целом заботились об обители, – говорит один из главных составителей издания Никита Башнин.

Возможно, именно поэтому в ту эпоху игумен Матфей заказал в Москве для монастыря серебряную ладаницу, которую читатели увидят на обложке книги.

Книга «Описи строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1615 и 1635 годов». Фото пресс-службы Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

– Такая иллюстрация не случайна, – утверждает ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, доктор исторических наук Зоя Васильевна Дмитриева, один из составителей книги. – Это символ монастыря. Один из немногих предметов, изготовленный в период жесточайшего в своей истории испытания для страны. Ладаница была заказана игуменом Матфеем во времена Смуты. Только подумать – люди, которые прежде всего думали, как прокормить население, как удержать монастырь, чтобы его не разграбили, покупают такую ценную вещь! Когда я увидела ее в экспозиции музея, поняла, что именно она должна выступить символом обители.

Издание «Описи строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1615 и 1635 годов» выпущено при поддержке гранта Российского научного фонда. Тираж – 300 экземпляров, часть из которых находится в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и Санкт-Петербурге. Сообщается, что познакомиться с изданием читатели смогут в библиотеках страны.

Тэги: книга, Кирилло-Белозерский музей, история

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