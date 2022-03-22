Череповецкому аэропорту присвоят имя Игоря Северянина. Таковы итоги голосования, которое прошло на сайте gorod.severstal.com и завершилось сегодня в полночь.

В нем приняли участие больше 3500 человек. За название проголосовали 935 человек. Об этом сегодня сообщил мэр Вадим Германов.

«Игорь Северянин набрал 26% голосов, обойдя другие варианты. Идея о присвоении череповецкому аэропорту имени прославленного земляка возникла во время прямой линии с губернатором Олегом Кувшинниковым», — отметил Вадим Германов.

Скоро авиапредприятие «Северсталь» начнет прохождение процедуры присвоения аэропорту «Череповец» имени поэта.