Череповецкому аэропорту присвоят имя Игоря Северянина

22.03.2022 [Общество]

Череповецкому аэропорту присвоят имя Игоря Северянина. Таковы итоги голосования, которое прошло на сайте gorod.severstal.com и завершилось сегодня в полночь.

В нем приняли участие больше 3500 человек. За название проголосовали 935 человек. Об этом сегодня сообщил мэр Вадим Германов.

«Игорь Северянин набрал 26% голосов, обойдя другие варианты. Идея о присвоении череповецкому аэропорту имени прославленного земляка возникла во время прямой линии с губернатором Олегом Кувшинниковым», — отметил Вадим Германов.

 Скоро авиапредприятие «Северсталь» начнет прохождение процедуры присвоения аэропорту «Череповец» имени поэта.

Тэги: аэропорт, «Северсталь»

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