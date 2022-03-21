В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

21.03.2022 [Происшествия]

В Вологде полицейские задержали 25-летнего жителя Ярославля, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

По оперативной информации, поступившей правоохранителям, подозреваемый намеревался сбыть запрещённое вещество через тайники-закладки. Мужчина передвигался на автомобиле «Рено», за рулём которого его и задержали.

«Также вблизи деревни Юрьевцево Вологодского района в снегу полицейские обнаружили и изъяли пакет с веществом белого цвета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством общей массой 921,22 грамма. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики, уголовное дело
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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