В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

В Вологде полицейские задержали 25-летнего жителя Ярославля, подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

По оперативной информации, поступившей правоохранителям, подозреваемый намеревался сбыть запрещённое вещество через тайники-закладки. Мужчина передвигался на автомобиле «Рено», за рулём которого его и задержали.

«Также вблизи деревни Юрьевцево Вологодского района в снегу полицейские обнаружили и изъяли пакет с веществом белого цвета», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Экспертиза показала, что вещество является наркотическим средством общей массой 921,22 грамма. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.