Школу на улице Сергея Преминина будет строить компания «Базис ЛТД»

В Вологде определен подрядчик по строительству школы на улице Сергея Преминина. Новую школу будет строить компания «Базис ЛТД». Контракт будет подписан до конца текущей недели. Контракт на строительство школы на улице Сергея Преминина будет подписан в ближайшие дни, — сообщает пресс-служба городской администрации.

"В начале апреля планируем приступить к подготовительным работам на стройплощадке. Работы стоимостью 1,4 млрд рублей проводим на средства федерального бюджетного кредита. Благодаря строительству школ мы поэтапно сокращаем количество детей, обучающихся во вторую смену. На данный момент — это более 30% школьников Вологды», — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Здание на улице Сергея Преминина будет строиться по проекту, схожему с тем, по которому был возведен Центр образования № 42. В соответствии с контрактом работы должны завершиться в июле 2023 года. На данный момент в соседних школах № 3 и № 41 во вторую смену занимается около 50% детей. Новое учебное заведение позволит сократить эту цифру до 20%.