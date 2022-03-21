В Вологодской области стартовала акция «На каникулы в семью»

21.03.2022 [Общество]

Департамент социальной защиты населения Вологодской области объявил о старте акции «На каникулы в семью».

В рамках акции жители области могут пригласить детей из центров помощи детям-сиротам в гости на время школьных каникул, выходных и праздничных дней, с возможностью в дальнейшем принять в семью ребенка. 

«Не каждый взрослый готов сразу принять ребенка в семью, акция дает возможность детям и потенциальным приемным родителям познакомиться и лучше узнать друг друга. Даже кратковременное пребывание ребенка в семье способствует успешному развитию у него необходимых жизненных и социальных навыков», — отметил начальник Департамента социальной защиты населения области Александр Ершов.

Сегодня в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут и воспитываются 482 ребенка. Благодаря акции в прошлом году более 200 детей провели каникулы в семьях, а каждый второй из них обрел любящих родителей.

«Из года в год результаты акции все более впечатляющие. Мы отмечаем увеличение числа детей, которых взяли в семьи на постоянное проживание после „гостевых“ каникул. Приглашаю к участию в акции всех желающих поддержать наших ребят, и пусть счастливых семей станет еще больше», — добавил Александр Ершов.

Подробную информацию о возможности взять ребенка на каникулы в семью можно получить в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Вся контактная информация есть на сайте Департамента. Взять ребенка на каникулы в семью могут граждане, имеющие заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью. Контактные данные органов опеки и попечительства области здесь.

Анкеты и видеоролики детей-сирот из Вологодской области можно увидеть на Всероссийском информационном ресурсе «Усыновите.ру» и сайте благотворительного фонда «Дорога к дому».

Тэги: дети-сироты

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