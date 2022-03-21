РЖД сняли коронавирусные ограничения для пассажиров

21.03.2022 [Общество]

РЖД сняли коронавирусные ограничения для пассажиров в поездах дальнего следования и на вокзалах. Об этом говорится в телеграм-канале компании.

Так, отменяется обязательное требование  замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать  социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

Решение об отмене ограничений было принято так как «эпидемическая ситуация стабилизировалась».

Однако, в РЖД пообещали, что по-прежнему продолжат осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов, уделяя особое внимание контактным поверхностям (двери, ручки, поручни и т. д.).

Тэги: РЖД, коронавирус, ограничения

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