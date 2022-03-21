Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате ДТП в Междуреченском районе

21.03.2022 [Происшествия]

Крупная дорожная авария случилась сегодня на 33-м километре трассы Илейкино — Шуйское Междуреченского района. Как рассказали в областном управлении ГИБДД, происшествие случилось около 9.20.

«По предварительной версии, водитель автомобиля „Шкода Октавия“, двигаясь со стороны села Шуйское, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем МАН с полуприцепом. От удара оба автомобиля съехали в кювет», — рассказали в областном управлении полиции.   

В результате ДТП 51-летний пассажир, находившийся на заднем сидении Шкоды, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля и два его пассажира - мужчина 1995 г. р. и женщина 1967 г. р. с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются нарядом ГИБДД.

 

Тэги: ДТП, погиб в аварии

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