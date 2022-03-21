Творчество женщин-художников представлено на выставке «Мир женщины: обряды и традиции» в Вологде

Ежегодная весенняя выставка «Мир женщины: обряды и традиции» проходит в Мемориальной мастерской Пантелеева в Вологде. Здесь представлено творчество женщин-художников.

В этом году в экспозиции представлены около 80 работ более 30 вологодских авторов из Вологды, Череповца, Сокола, Суды и Вытегры – живопись, графика, а также разные виды декоративно-прикладного искусства: керамика, финифть, художественный текстиль.

– Во всех работах на выставке чувствуется теплота и парящая легкость. Здесь вологжане смогут увидеть графику Ольги Павловой, Светланы Патютько, сестер Веры и Наталии Шашериных, керамику Евгении Арсеньевой, Татьяны Чистяковой, художественный текстиль Екатерины Громцевой и Татьяны Соколовой, роспись по эмали Галины Куликовой, Галины Некрасовой, Марины Хорьковой и Евгении Тарабановой. В выставке участвуют известные вологодские живописцы Ольга Карпачева, Валентина Шапкина, а также Мария Ведясова, Евгения Марочко, Лариса Шубина. Обращают внимание, работы молодых череповецких живописцев Екатерины Толоконцевой и Натальи Ухановой, – говорится в анонсе мероприятия.

Работы очень отличаются друг от друга по жанрам и техникам исполнения.

– Один из любимых жанров женщин-художников – натюрморт, и не случайно большинство из них представили на выставке свои произведения, выполненные в этом популярном жанре. Интересны портреты героинь Нины Брызгаловой, Ольги Павловой, Ларисы Шубиной, они тонко чувствуют разные грани женского обаяния. Пейзажи Ольги Карпачевой и Евгении Марочко передают настроение и красоту окружающего мира, им порой нелегко приходиться творить, испытывая не только творческие муки, но и силы природной стихии. И все это делается для того, чтобы самим радоваться и радовать зрителей своими новыми работами, чтобы у всех нас была возможность увидеть их на женской выставке, а это хороший повод для дальнейшего постижения и принесения в мир идеи созидания, гармонии и любви, столь свойственных нашему прекрасному полу.

Посетить выставку можно до 2 апреля в Мемориальной мастерской Пантелеева по адресу: Вологда, Козленская, 4 со вторника по субботу с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, воскресенье.

Возрастных ограничений нет.