Житель Череповца взял телефон знакомого, чтобы позвонить, и уехал с гаджетом домой

21.03.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе полицейские раскрыли кражу телефона жителя посёлка Климовское.

Потерпевший рассказал, что у него в гостях был друг его соседа по квартире. Когда гость ушёл, мужчина понял, что телефон пропал. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Подозреваемого, которым оказался 28-летний житель Череповца, задержали.

«В ходе беседы с полицейским мужчина признался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что, попросив телефон для совершения звонка, он вышел с ним из квартиры и уехал домой в Череповец, планируя оставить себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Телефон изъяли и вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тэги: кража, телефон, уголовное дело

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