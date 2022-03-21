Житель Череповца взял телефон знакомого, чтобы позвонить, и уехал с гаджетом домой

В Череповецком районе полицейские раскрыли кражу телефона жителя посёлка Климовское.

Потерпевший рассказал, что у него в гостях был друг его соседа по квартире. Когда гость ушёл, мужчина понял, что телефон пропал. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Подозреваемого, которым оказался 28-летний житель Череповца, задержали.

«В ходе беседы с полицейским мужчина признался в содеянном. Злоумышленник рассказал, что, попросив телефон для совершения звонка, он вышел с ним из квартиры и уехал домой в Череповец, планируя оставить себе», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Телефон изъяли и вернут владельцу. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.