Жительница Вологды порезала лицо незнакомому мужчине осколком бутылки

В Вологде суд вынес приговор 18-летней местной жительнице, признанной виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью потерпевшего.

Установлено, что инцидент произошёл у здания ДК Подшипникового завода на улице Ленинградской в июне 2020 года. Увидев, как незнакомый ей молодой человек дерётся с её приятелями, подсудимая подняла с земли стеклянную пивную бутылку и ударила ей потерпевшего по голове. После она порезала ему лицо осколком бутылки. В итоге пострадавший получил резаную рану скулы, а также ссадину и кровоподтёки.

«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении преступления признала частично, при этом не смогла пояснить мотивов своего поведения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Осуждённой назначено наказание в виде года ограничения свободы.