Картины художника Михаила Верхоланцева представлены на выставке в Вологде

21.03.2022 [Культура]

Юбилейная выставка работ художника Михаила Верхоланцева работает в Вологде. Мероприятие посвящается 85-летию мастера.

Михаил Верхоланцев – заслуженный художник России, академик Российской академии художеств, график, дизайнер, иллюстратор и живописец. Живет и работает в Москве.

– Михаил Михайлович – художник большого таланта и невероятной трудоспособности. Блистательный гравер и рисовальщик, изысканный иллюстратор и дизайнер, живописец, один из тех мастеров, чье творчество наполнено не только глубоким содержанием, но и особой вневременной аурой. Искусство Михаила Верхоланцева тесно связано с образным миром античной мифологии, библейских притч, вдохновлено духом и стилистикой европейского маньеризма, – говорит о нем автор международной ассоциации «Русская культура» Владимир Дианов.

На открывшейся в Вологде выставка «Сила музыки» представлена 71 картина – живописные работы, созданные на основе уже ранее награвированных на дереве композиций. 

– Эти полотна не имеют четкого станкового жанра: нет натюрмортов, пейзажи и портреты редки — это фантастические композиции, это колоссальные расшифровки его миниатюрных гравюр. Они очень декоративны и напоминают картоны для гобеленов, – говорится в анонсе мероприятия.

Посетить выставку можно до 10 апреля в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13 со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник, вторник.
Возрастные ограничения: (18+).
 

Тэги: выставка, живопись, художники

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