Вологодская область держится на 14 месте по смертности от коронавируса

20.03.2022 [Общество]

В Вологодской области за минувшие сутки зарегистрирован 471 случай заболевания коронавирусом. 13 человек госпитализированы, 1200 человек выздоровели, 10 человек умерли. Свежие данные опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

По уровню заболеваемости коронавирусом Вологодчина возвращается к концу января 2022 года. При этом уровень смертности остается достаточно высоким с середины февраля.

Судя по данным стопкоронавирус.рф, Вологодская область остается на 14 месте среди российских регионов по смертности от коронавируса. 

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 180 882 пациентам. Большая часть из них — 170 138 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 565 человек.

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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