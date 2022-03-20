Четыре золотые медали завоевали вологжане на Первенстве СЗФО по боксу

20.03.2022 [Спорт]

Четыре золотые медали завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Соревнования прошли в Уссурийске с 16 по 19 марта. Сборная Вологодской области была представлена боксерами из Вологды и Череповца.

Вологжанин Шамил Наджаев одержал победу в весовой категории до 75 кг, в финале взяв верх над представителем республики Коми — Романом Гребенюком

Череповчанин Михаил Чернышов стал чемпионом СЗФО в весовой категории до 46 кг, а Бахтияр Багиров до 48 кг. В финале череповчанам противостояли спортсмены из Карелии Алексей Мосягин и Владислав Назаров соответственно.

Ещё одну золотую медаль в копилку Вологодской области принёс Семён Багдасарян. В финале весовой категории до 63 кг. череповчанин был сильнее представителя Ленинградской области —  Кирилла Василица.

Теперь вологодские боксёры отправятся на Первенство России, где будут представлять весь Северо-Западный округ.

Тэги: бокс, первенство СЗФО

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