В Череповце перенесли ремонт Октябрьского моста на 2024 год

Капитальные ремонт Октябрьского моста в Череповце перенесли на 2024 год. Его планировали поставить на ремонт уже в этом году.

Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов на форуме местного отделения «Единой России».

«Мы планировали начать ремонт Октябрьского моста сразу после пуска Архангельского. Скорее всего, это произойдет позже, потому что не будет готов Шекснинский проспект. Окончательное решение примем летом, но, скорее всего, ремонт Октябрьского моста перенесем на 2024–2025 годы, когда Шекснинский будет построен», — сказал Вадим Германов.

Первые три полосы Шекснинского проспекта обещают построить к августу этого года.