В Вологодской области создан штаб по кибербезопасности

19.03.2022 [Политика]

В Вологодской области создали штаб по кибербезопасности.  

Штаб является коллегиальным координационно-совещательным органом, в состав которого вошли представители МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Ростелекома, органов исполнительной власти, местного самоуправления, градообразующих предприятий области и компаний ИТ-сферы. Основной целью штаба является выстраивание взаимодействия с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам, а также распространение рекомендаций по обеспечению защиты информационной инфраструктуры. Сообщили в правительстве области. 

«В государственном секторе Вологодской области, как и в целом по стране, ситуация с кибератаками пока остается напряженной. Мы продолжаем фиксировать попытки нанести вред нашей информационной инфраструктуре. Роль штаба — консолидация усилий в борьбе с киберугрозами, — отметил заместитель Губернатора области, председатель штаба Виталий Тушинов. — В адрес штаба уже поступили различные предложения по организации работы в данном направлении. Некоторые из них мы вынесем на рассмотрение антикризисного штаба по обеспечению социально-экономической стабильности области, а те вопросы, которые находятся в ведении федерального центра, будут направлены в соответствующие министерства и ведомства».

Первое заседание штаба состоялось 17 марта в рамках регионального семинара «Оптимальная киберзащита в современных условиях».

 

Тэги: штабы, чиновники, кибербезопасность

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