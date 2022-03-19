Жительница Харовска украла из магазина два флакона парфюмерной воды

В Харовске полицейские раскрыли кражу из магазина.
Директор торговой точки заявила о пропаже двух флаконов парфюмерной воды. Общая сумма ущерба составила 3300 рублей. Подозреваемой в краже оказалась 45-летняя ранее не судимая местная жительница. Её задержали.
«Женщина пояснила, что совершила хищение, желая сделать сюрприз близким», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Женщина полностью возместила ущерб.