Жительница Харовска украла из магазина два флакона парфюмерной воды

19.03.2022 [Происшествия]

В Харовске полицейские раскрыли кражу из магазина.

Директор торговой точки заявила о пропаже двух флаконов парфюмерной воды. Общая сумма ущерба составила 3300 рублей. Подозреваемой в краже оказалась 45-летняя ранее не судимая местная жительница. Её задержали.

«Женщина пояснила, что совершила хищение, желая сделать сюрприз близким», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Женщина полностью возместила ущерб.

Тэги: кража, парфюмерия

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