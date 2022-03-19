За сутки жители Вологодской области отправили мошенникам около полумиллиона рублей

19.03.2022 [Происшествия]

71-летний житель Великого Устюга стал жертвой мошенников.

Он рассказал, что разместил в интернете объявление о продаже дома. Спустя всего несколько минут ему позвонила женщина, которая сказала, что готова купить дом и внести предоплату в 80 тысяч рублей. Мужчина продиктовал ей номер карты, а та сказала, что ошибочно перевела ему 200 тысяч рублей и попросила вернуть ей 120 тысяч рублей.

«Пенсионер, не заподозрив обмана, отправился в отделение банка, где снял 120 000 рублей и перевел на банковский счет, указанный злоумышленницей. После чего мошенница перестала выходить на связь, а пенсионер понял, что стал жертвой мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество, обман пенсионеров

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