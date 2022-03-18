Домотканые изделия мастерицы из Бабушкинского района представлены на выставке в Вологде

Выставка «Домотканый уголок», на которой представлены работы Елены Сысоевой, мастерицы из Бабушкинского района, работает в областной библиотеке имени Бабушкина.

– Елена Сысоева – директор Бабушкинского районного исторического музея. Несколько лет назад она возглавляла в своём районе центр традиционной народной культуры и знает толк в рукоделии, – говорится в анонсе выставки. – Большой заслугой Елены Сергеевны является восстановление технологии ткачества многоцветных сарафанов «дольников», которые наши предки носили в холодное время года, и возрождение локальной росписи и традиционной лоскутной куклы.

На выставке представлена лишь малая часть личной коллекции Елены Сысоевой: домотканые половички различной окраски и орнамента, женские летние тканевые сумки, а также тряпичные куклы.

Посетить выставку можно по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 7 в часы работы библиотеки: с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходной день – пятница.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

