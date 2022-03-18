Обоснованность цен на продукты и бытовую химию проверит прокуратура

18.03.2022 [Общество]

Генпрокуратура сообщила о начале прокурорских проверок в регионах по фактам незаконного увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары.

«В рамках функционирующей в Генеральной прокуратуре Российской Федерации экспертной группы по выявлению и пресечению деятельности картелей при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.)», — говорится на сайте ведомства.

В этой связи прокурорам регионов, на территории которых осуществляют деятельность производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность действий таких юридических лиц.

В генеральной прокуратуре заявили, что по выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.

 

Тэги: цены, инфляция, генпрокуратура

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