Вологодскому бизнесу компенсируют расходы по изменению логистики

18.03.2022 [Экономика]

Вологодскому бизнесу за изменение схем логистики предоставят компенсацию. В региональном правительстве сейчас отрабатывают порядок предоставления этой субсидии.

Основная цель — содействие экспортоориентированным предприятиям в пересмотре рынков сбыта. Изменение наработанных схем перевозок продукции может сказаться на удорожании логистики.

По данным пресс-службы правительства области, в 2021 году внешнеэкономическую деятельность осуществляли 566 хозяйствующих субъектов: экспортировали товары 384 участника, импортировали — 283.

«Предполагается, что предприятие сможет  получить компенсацию своих расходов по логистике в размере до трех млн. рублей по тем контрактам, которые они будут осуществлять в текущем году», — рассказал начальник департамента экономики Евгений Климанов.

Господдержку будет предоставлять департамент экономического развития. В ближайшее время порядок будет опубликован правительством области на официальных ресурсах.

 

Тэги: логистика, экспорт, компенсации

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