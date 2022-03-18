В Кич-Городке руководитель районной больницы наказан за незаконное устройство на работу бывшего госслужащего

В Кич-Городке руководитель бюджетного учреждения здравоохранения наказан за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как было установлено в ходе прокурорской проверки, на работу по трудовому договору в медицинскую организацию был принят бывший судебный пристав-исполнитель, который осуществлял в отношении учреждения здравоохранения функции государственного управления.

«В нарушение требований закона указанный трудовой договор с бывшим государственным служащим был заключен без согласия комиссии Управления ФССП России по Вологодской области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов», — пояснили в прокуратуре области.

По результатам проверки прокурор района вынес постановление о возбуждении дела об административном нарушении по статье за «незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего».

В результате суд оштрафовал руководителя медучреждения на 20 000 рублей.