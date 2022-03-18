Жителя Череповца будут судить за кражу наследства умершего мужчины

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего местного жителя, обвиняемого в краже денег с чужого счёта.

По версии следствия, мать злоумышленника ухаживала за 61-летним инвалидом. Сам обвиняемый тоже долгое время общался с мужчиной. Он пояснил, что тот сам отдал ему банковскую карту и данные для доступа к счёту. В дальнейшем выяснилось, что инвалид не давал ему разрешения пользоваться деньгами.

После смерти владельца счёта череповчанин несколько раз снимал деньги с привязанной к нему карты. Общая сумма ущерба составила 514 500 рублей. Эти деньги обвиняемый потратил на обустройство дома.

Факт кражи вскрылся, когда наследница — сестра умершего мужчины — приехала в Череповец для оформления документов и получения наследства. Выяснив, что у брата были накопления, но кто-то их снял, она обратилась в полицию.

Обвиняемый сознался в содеянном и сказал, что готов возместить потерпевшей ущерб, но может выплатить его только частями. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.