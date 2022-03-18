Вологодского активиста Евгения Доможирова хотят привлечь к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил

Евгения Доможирова могут привлечь к административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ.

Активист получил из полиции требование о явке для ознакомления с материалами проверки, дачи объяснений и составления протокола об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена по статье 20.3.3 КоАП РФ — публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Евгения Доможирова хотят привлечь по факту, выявленному в социальной сети «ВКонтакте» 6 марта 2022 года.

С 4 марта в Кодексе об административных правонарушениях РФ появилась новая статья под номером 20.3.3. Она предусматривает максимальное наказание для физических лиц в виде штрафа в размере 100 000 рублей, должностных лиц — 300 тысяч рублей, юридических лиц — 1 миллион рублей.