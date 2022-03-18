Житель Кичменгско-Городецком района украл телевизор из квартиры, пока жильцы спали

18.03.2022 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе полицейские раскрыли кражу телевизора из квартиры местных жителей.

Техника пропала, пока жильцы квартиры спали. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей. Потерпевшие — двое братьев — предположили, что к краже может быть причастен мужчина, который приходил к ним в гости. Они не смогли его описать, так как были с ним малознакомы.

Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался 27-летний местный житель, и задержали его. У него дома нашли украденный телевизор.

«Под гнетом улик мужчина сознался в преступлении. Он рассказал следователю ОМВД России по Кичменгско-Городецкому району, что находился в гостях у потерпевшего. Когда хозяин дома и его брат заснули, он взял телевизор и унес домой», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Телевизор вернут владельцу.

Тэги: кража, телевизор
Фото пресс-службы областного УМВД

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