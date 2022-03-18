Мошенники не смогли убедить трёх пенсионерок из Вологды отправить им деньги

18.03.2022 [Происшествия]

Мошенники не смогли убедить трёх пенсионерок из Вологды отправить им деньги.

85-летняя, 83-летняя и 74-летняя женщины рассказали полицейским, что им звонили неизвестные, которые представлялись их родственниками. Собеседники говорили, что попали в беду и им срочно нужны деньги. Чтобы подтвердить информацию, все вологжанки сами перезвонили родственникам и, убедившись, что с теми всё в порядке, не стали переводить деньги на указанные злоумышленниками счета.

Однако мошенникам удалось выманить деньги у двоих череповчан. Один из потерпевших — 51-летний мужчина — нашёл в интернете объявление о продаже лодочного мотора. Договорившись с продавцом о покупке, он перевёл ему 50 тысяч рублей, но так и не получил свою покупку. Вторая потерпевшая — 35-летняя женщина — хотела купить в интернете каркасный бассейн. Она оплатила покупку, но тоже не получила заказ. Сумма ущерба составила 11,5 тысяч рублей. В обоих случаях продавцы перестали выходить на связь.

Всего, по данным пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области, за сутки полицейские зарегистрировали шесть заявлений от жителей региона, пострадавших от мошеннических действий. Общая сумма ущерба составила около 74 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Тэги: дистанционное мошенничество

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