Магазины прекратят штрафовать за невыдачу чека из-за нехватки кассовых лент

18.03.2022 [Экономика]

Федеральная налоговая служба России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что такая мера была принята из-за нехватки кассовых лент.

 «Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой», — сказал он. Однако из-за санкций происходят перебои с поставкой чековой бумаги. 

Раньше за отсутствие ленты в кассе магазины могли понести административную ответственность и получить штраф до 10 тысяч рублей. 

Тэги: санкции, чеки

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