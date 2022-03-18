Магазины прекратят штрафовать за невыдачу чека из-за нехватки кассовых лент

Федеральная налоговая служба России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что такая мера была принята из-за нехватки кассовых лент.

«Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой», — сказал он. Однако из-за санкций происходят перебои с поставкой чековой бумаги.

Раньше за отсутствие ленты в кассе магазины могли понести административную ответственность и получить штраф до 10 тысяч рублей.