Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении БМВ и Шевроле в Череповце

18.03.2022 [Происшествия]

Восьмилетний мальчик получил травмы в ДТП, которое произошло накануне вечером в Череповце.

По информации городского отдела ГИБДД, 23-х летний молодой человек, управляя легковым автомобилем БМВ, двигаясь по улице Юбилейной, при повороте налево не предоставил преимущество Шевроле Круз, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик, находившийся в салоне Шевроле. Пострадавший был осмотрен медиками на месте аварии.

Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД.

Тэги: ДТП, пострадал ребенок

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