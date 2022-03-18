Восьмилетний ребенок пострадал при столкновении БМВ и Шевроле в Череповце

Восьмилетний мальчик получил травмы в ДТП, которое произошло накануне вечером в Череповце.

По информации городского отдела ГИБДД, 23-х летний молодой человек, управляя легковым автомобилем БМВ, двигаясь по улице Юбилейной, при повороте налево не предоставил преимущество Шевроле Круз, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал восьмилетний мальчик, находившийся в салоне Шевроле. Пострадавший был осмотрен медиками на месте аварии.

Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками ГИБДД.