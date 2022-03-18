В отношении недобросовестных продавцов сахара начались проверки

Власти Вологодской области продолжают активно работать с производителями и торговыми сетями по обеспечению вологжан сахаром.

«Есть очень четкое разграничение полномочий федеральных органов власти и региональных органов. Наша задача — максимально сконцентрироваться на работе с торговыми организациями, причем в большей степени — с нашими региональными торговыми сетями, — рассказал заместитель губернатора области Виталий Тушинов. — Сейчас мы стараемся максимально сконцентрироваться на проверках наших торговых организаций. В первую очередь тех, кто недобросовестно ведет себя в это непростое время и увеличивает цену на сахар».

Вопрос по лимитам поставок сахара в регионы отрабатывается на уровне Минсельхоза и Минпромторга. За каждым регионом с учетом логистики закреплены определенные производители сахара. Однако в последнее время, как признают в правительстве области, в работе с некоторыми из них наблюдаются сложности.

«Мы уведомили наше региональное управлением ФАС о том, с какими поставщиками продукции у нас возникают проблемы. Эта информация доведена до центрального аппарата, и на сегодняшний день мы уже знаем, что в отношении тех производителей, которые недобросовестно себя ведут, начались проверки, причем федерального уровня», — также пояснил Виталий Тушинов.

В ФАС заверили, что в случае выявления фактов необоснованного повышения цены на сахар служба примет меры реагирования вплоть до оборотных штрафов. При необходимости материалы будут передаваться в прокуратуру.

При этом в Минпромторге в ближайшее время ожидают существенное сокращение спроса на сахар. Это обусловлено тем, что на федеральном уровне принято решение о запрете экспорта сахара с территории России.