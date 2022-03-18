Юные хоккеисты череповецкого «Металлурга» вышли во второй раунд плей-офф МХЛ

Юниорская хоккейная команда Череповца «Металлург» вышла во второй раунд плей-офф Национальной Молодежной хоккейной лиги.

На этой стадии плей-офф встречались 4-я и 5-я команды Восточной конференции по итогам Регулярного чемпионата. «Олимпия» была на строчку выше череповчан, поэтому два первых матча в паре прошли в Кирово-Чепецке 12 и 13 марта.

Череповчане выиграли первую игру со счётом 4:0, хозяева в серии послематчевых буллитов были сильнее во второй встрече — 2:1.

При равном счёте серия переехала в Череповец, где юные «металлурги» одержали две победы — 2:0 в минувшую среду и 3:2 в четверг.

Накануне первый период завершился вничью 1:1. На гол Ивана Ермакова гости ответили шайбой Егора Волкова. Во втором периоде Даниил Ракитин вывел череповчан вперед, а за пять минут до конца третьего периода Михаил Ильин увеличил преимущество «Металлурга» до двух шайб. Спустя тридцать секунд гости сократили свое отставание до минимума, но большего сделать не смогли. Окончательный счет 3:2 в матче и 3:1 — в серии.

Череповчане вышли в ¼ финала Кубка регионов, где соперником команды будет вторая команда по итогам регулярного сезона Восточной конференции — рыбинский «Полёт». Две первых игры пройдут в Рыбинске, 26 и 27 марта.