В Вологодской области уточняют границы региона

В Вологодской области приводят в порядок описание границ региона.

1 марта 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы на землеустроительную документацию по описанию границы Вологодской области, смежной с границей Ленинградской области. 15 марта сведения об этом были внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

«Действительно, нами сделан еще один шаг, чтобы граница нашего региона была описана полностью и точные сведения о ней были зафиксированы в ЕГРН. Напомню, что на текущий момент в результате плодотворной работы с соседними субъектами уже внесены в ЕГРН сведения о границе Вологодской области, смежной с границами Ярославской и Костромской областей», — говорит заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

В планах правительства области в течении 2022–2023 годов завершить работу по описанию границы Вологодской области, смежной с границами Новгородской, Архангельской, Кировской, Тверской области, Республики Карелия.

В правительстве считают, что описание границы Вологодской области в соответствии с действующим законодательством повлечет создание условия для разработки более обоснованных и эффективных программ развития территорий, генеральных планов и схем территориального планирования, а также исключение земельных споров, связанных с неточностями при отнесении земельных участков к тому или иному муниципальному образованию.