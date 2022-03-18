С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за коммунальные услуги

18.03.2022 [Общество]

В департаменте ТЭК и ТР Вологодской области сообщили, что тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для населения не вырастут в течение периода с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.

Рост совокупных платежей за коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2022 года. В департаменте заверили, что он составит не более чем 5,4%.

Тэги: коммунальные услуги

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