С 1 июля в Вологодской области вырастет плата за коммунальные услуги

В департаменте ТЭК и ТР Вологодской области сообщили, что тарифы в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами для населения не вырастут в течение периода с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года.



Рост совокупных платежей за коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2022 года. В департаменте заверили, что он составит не более чем 5,4%.