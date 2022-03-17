В Вологодской области разрешили охотиться на медведя

17.03.2022 [Общество]

В Вологодской области 21 марта открывается весенний сезон охоты на медведя. Разрешения на добычу косолапого на предстоящий сезон были распределены в июле прошлого года. Сейчас будут действовать только те разрешения, которые выдавались одновременно на осенний и весенний сезоны.

На территориях охотничьих хозяйств будут действовать разрешения на добычу медведя, выданные в прошлом году на оба сезона. Охотничьи хозяйства смогут выдавать новые разрешения на добычу медведя, но только в том случае, если они остались не выданными с осени. Продлится сезон до 10 июня включительно.

По информации облохотдепартамента, в лесах Вологодской области обитает около 10 тысяч особей медведя. Лимит добычи бурого медведя на сезон охоты 2021–2022 годов — чуть больше 1400 особей, при этом по итогам осеннего сезона уже добыто около 500 медведей.

Добыча этого зверя весной крайне специфична. По словам специалистов, охота требует определенной подготовки.

Тэги: охота, медведи

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