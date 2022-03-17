Череповчанин потратил шесть тысяч рублей с найденной на улице карты

17.03.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу с банковской карты 39-летней местной жительницы. Она рассказала, что потеряла карту, а потом узнала, что с её счёта списали больше шести тысяч рублей.

Изучив операции по счёту, оперативники установили, что картой расплачивались в нескольких магазинах города. Личность подозреваемого, которым оказался 54-летний вологжанин, установили по записям с камер видеонаблюдения в торговых точках. Мужчину задержали.

«В разговоре с правоохранителями задержанный дал признательные показания, пояснив, что карту нашел во время прогулки в Индустриальном районе города и сразу отправился за покупками. В нескольких магазинах он приобрел мясо и табачную продукцию, расплатившись за товар чужой картой, а когда деньги закончились, выбросил кредитку на улице», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: кража, банковская карта, уголовное дело

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