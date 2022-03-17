Череповецкий спортсмен стал бронзовым призером Первенства России по универсальному бою

Череповецкий спортсмен Денис Зверев стал бронзовым призером Первенства России по универсальному бою. Турнир проходил с 12 по 17 марта в посёлке Лазаревское. Всего в соревнованиях приняли участие более 400 лучших спортсменов из 23-х регионов страны.

Вологодскую область на соревнованиях представили два курсанта Военного университета радиоэлектроники Череповца — Денис Зверев и Максим Лысиков.

Первый этап соревнований — полоса препятствий: лабиринт, стенка, брус, рукоход, переползание по-пластунски, стрельба из пистолета МР-53М, метание ножей, подъём по сетке — спуск по канату. Через одну минуту после финиша на полосе препятствий спортсмены вызываются на татами для поединка.

По итогам соревнований Денис Зверев стал бронзовым призёром первенства России по универсальному бою среди юниоров. Награждение прошло в четверг, 17 марта.