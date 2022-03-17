На поддержку фермерских хозяйств Вологодской области выделили 50 млн рублей

Начинающим вологодским аграриям и семейным фермерам в этом году предусмотрено финансирование более 50 млн рублей. Средства будут выделяться по итогам конкурсного отбора.

Как сообщает пресс-служба правительства области, подать документы на получение гранта «Агростартап» могут как действующие фермеры, основным видом деятельности которых является производство или переработка сельхозпродукции, зарегистрированные в текущем финансовом году, так и граждане, желающие ими стать. Максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 5 млн. рублей при условии софинансирования собственными средствами не менее 10% затрат.

Финансирование на развитие семейной фермы имеют право получить крестьянские хозяйства, которые действуют на территории области более одного года с даты регистрации. На развитие семейно фермы можно получить до 30 млн рублей, но не более 60% стоимости проекта. Одним из обязательных условий получения гранта является создание не менее трех новых рабочих мест.

«В этом году объем государственной поддержки составит более 50 млн. рублей, это максимальный размер за последние годы. Поддержка фермерства чрезвычайно значима, так как малый сектор экономики является важнейшей составляющей продовольственной безопасности нашей области и страны в целом», — пояснил заместитель губернатора области Михаил Глазков.

Информация о проведении отбора будет размещена на официальном сайте департамента сельского хозяйства и продресурсов области. Все разъяснения можно получить в вологодском информационно-консультационном центре агропромышленного комплекса по телефонам (8 8172) 23-01-48 или (8 8172) 23-01-49.