ФАС признала незаконным конкурс по благоустройству центральной части села Верховажье

Вологодские антимонопольщики отменили закупку, предметом которой являлось благоустройство центральной части села Верховажье и Площади согласия. Закупка проводилась в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда». Начальная цена контракта составила 54 719 220,00 рублей.

Как пояснили в управлении ФАС, в конкурсной документации были выявлены множественные нарушения закона.

К примеру, в документах отсутствовало обоснование начальной цены контракта, а стоимость работ, указанная в заключении Госэкспертизы и в сметах, не совпадала с начальной ценой.

«Сметная документация не предусматривает выполнение отдельных работ, указанных в Техническом задании. Нарушения также связаны с содержанием этапов выполнения работ, с условиями расторжения контракта в одностороннем порядке, в приемке работ. Кроме того, документы, размещенные Заказчиком в ЕИС, имеют ссылки на положения Закона о контрактной системе, утратившие силу с 01.01.2022года», — рассказали в областном управлении ФАС.

Всего, по итогам проверки, заказчик признан нарушившим сразу 9 статей Закона о контрактной системе.