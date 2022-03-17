ФАС признала незаконным конкурс по благоустройству центральной части села Верховажье

17.03.2022 [Общество]

Вологодские антимонопольщики отменили закупку, предметом которой являлось благоустройство центральной части села Верховажье и Площади согласия. Закупка проводилась в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда». Начальная цена контракта составила 54 719 220,00 рублей.

Как пояснили в управлении ФАС, в конкурсной документации были выявлены множественные нарушения закона.

К примеру, в документах отсутствовало обоснование начальной цены контракта, а стоимость работ, указанная в заключении Госэкспертизы и в сметах, не совпадала с начальной ценой.

«Сметная документация не предусматривает выполнение отдельных работ, указанных в Техническом задании. Нарушения также связаны с содержанием этапов выполнения работ, с условиями расторжения контракта в одностороннем порядке, в приемке работ. Кроме того, документы, размещенные Заказчиком в ЕИС, имеют ссылки на положения Закона о контрактной системе, утратившие силу с 01.01.2022года», — рассказали в областном управлении ФАС.

Всего, по итогам проверки, заказчик признан нарушившим сразу 9 статей Закона о контрактной системе.   

«Заказчику выдано предписание отменить процедуру заключения контракта и аннулировать закупку. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных должностных лиц Заказчика», — также рассказали в управлении ФАС.

Тэги: конкурс, закупка, нарушение закона

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