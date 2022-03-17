Жительница Никольского района насмерть забила щенков соседки лопатой и топором

17.03.2022 [Общество]

В Никольском районе местная жительница насмерть забила восемь щенков, принадлежащих соседке, сообщает районная газета «Авангард» в своей группе в соцсети.

Со ссылкой на материалы дела издание пишет, что инцидент произошёл 15 января 2022 года. Пьяная подсудимая посадила девять щенков потерпевшей в мешок, отнесла к себе на участок и стала бить по мешку сначала штыковой лопатой, а после топором. Один щенок смог выжить.

«Уже в ходе судебного разбирательства никольчанка пояснила, что была очень сердита на животных, так как соседские псы когда-то загрызли ее элитную собаку и кошку», — говорится в сообщении газеты «Авангард».

Осуждённая полностью признала вину, раскаялась и пояснила, что убитые щенки снятся ей по ночам. Ей назначено наказание в виде полугода исправительных работ условно с аналогичным испытательным сроком.

Тэги: жестокость. животные, пьянство, приговор

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