Мэр города Вологды Сергей Воропанов заявил, что цены на лекарства в Вологде выросли на 10-20%. При этом выручка в аптеках за последние две недели увеличилась на 50%.

«Как сообщают участники аптечного рынка, выросли поставки по предоплате, уменьшился срок возможной отсрочки платежей. Правда, у розницы есть на это средства, потому что за последние две недели выручка выросла на 50% — из-за повышенного спроса», — пояснил мэр.

Прайсы дистрибьютеров изменились. У одного из поставщиков, с которым работают вологодские аптечные сети, раньше в прайсе находились 25 тысяч наименований лекарственных средств, сейчас 22 тысячи.

Некоторые поставщики лекарств установили лимиты на закуп, чтобы избежать ажиотажной скупки. Дистрибьюторы сейчас не отгружают в аптеки больше суточной потребности.

Сергей Воропанов еще раз напомнил вологжанам, что запас лекарств в вологодских аптеках есть, поставки импортных лекарств и сырья не попадают под санкции и будут продолжены. Он пояснил, что спад ажиотажного спроса прогнозируется к концу апреля, после чего ситуация на аптечном рынке нормализуется.