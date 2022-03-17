В Устюжне осудили мужчину, который стрелял из охолощённого автомата у общежития техникума

17.03.2022 [Общество]

В Устюженском районе суд вынес приговор 38-летнему местному жителю, признанному виновным в хулиганстве.

Следствием установлено, что инцидент произошёл у общежития политехнического техникума в городе Устюжна вечером 6 сентября 2020 года. Подсудимый решил выяснить отношения с группой молодых людей, которые, по его мнению, слишком шумно себя вели. Он взял дома автомат, зарядил его холостыми патронами и вышел к компании на улицу. Угрожая молодым людям, он не менее четырёх раз выстрелил в воздух.

«Длительность уголовного процесса была вызвана тем, что отец подсудимого ввел следствие в заблуждение, признавшись в содеянном. Его признание было опровергнуто очевидцами. После этого настоящий виновник подал в правоохранительные органы заявление о явке с повинной», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Осуждённому назначено наказание в виде года исправительных работ условно с испытательным сроком в один год. Охолощённый автомат постановлено уничтожить. Приговор не вступил в законную силу.

Тэги: автомат, стрельба, оружие, хулиганство, приговор
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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