В Вологде ищут подрядчика для благоустройства Затоновского берега

Власти Вологды объявили аукцион на выбор подрядчика для проведения работ по благоустройству Затоновского берега. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Проект обсудили с вологжанами, прошли государственную экспертизу, дело осталось за малым — найти подрядчика, который включится в работу. Начальная цена контракта — порядка 64 млн рублей, заявки принимаются до 23 марта. Завершить 1 этап благоустройства нужно до ноября 2022 года», — написал Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, проект был разработан архитекторами Лаборатории городской среды. 10 марта он был представлен вологжанам.

«Проект интересный, и мы рассчитываем, что результат будет не хуже, чем бульвар Пирогова и первый этап Осановской рощи», — добавил градоначальник.

На первом этапе реализация проекта предусматривает благоустройство Затоновского берега и очистку береговой полосы. Работы намечено завершить до конца этого года.