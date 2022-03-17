В Вологде ищут подрядчика для благоустройства Затоновского берега

Власти Вологды объявили аукцион на выбор подрядчика для проведения работ по благоустройству Затоновского берега. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр Вологды Сергей Воропанов.
«Проект обсудили с вологжанами, прошли государственную экспертизу, дело осталось за малым — найти подрядчика, который включится в работу. Начальная цена контракта — порядка 64 млн рублей, заявки принимаются до 23 марта. Завершить 1 этап благоустройства нужно до ноября 2022 года», — написал Сергей Воропанов.
Как ранее сообщал NewsVo, проект был разработан архитекторами Лаборатории городской среды. 10 марта он был представлен вологжанам.
«Проект интересный, и мы рассчитываем, что результат будет не хуже, чем бульвар Пирогова и первый этап Осановской рощи», — добавил градоначальник.
На первом этапе реализация проекта предусматривает благоустройство Затоновского берега и очистку береговой полосы. Работы намечено завершить до конца этого года.
«В этом году планируется изменение береговой полосы с устройством площадок для отдыха, прогулочных дорожек и террасы для принятия солнечных ванн, навеса с качелями для всех возрастов, предусмотрено освещение территории и работа с существующим и новым озеленением. Кроме того, будет установлен интересный входной знак в виде лодки-амфитеатра, который символизирует историю этого места и формирует площадку для проведения мероприятий и отдыха», — цитирует Вологда.рф руководителя Лаборатории городской среды Татьяну Жданову.