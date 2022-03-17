В Шекснинском районе двое 12-летних подростков украли две бензопилы

В Шекснинском районе полицейские раскрыли кражу бензопил.

Житель деревни Нифантово заявил, что инструменты пропали из его сарая. Неизвестные проникли внутрь, сорвав замок. Кроме пил, пропала также канистра с антифризом. Мужчина оценил сумму ущерба в 18,5 тысяч рублей. Подозреваемыми в краже оказались двое 12-летних подростков.

«В ходе беседы со школьниками стали известны подробности инцидента: один из школьников стал инициатором взлома, а второй смело поддержал преступную идею. Похищенное имущество подростки спрятали у себя в шалаше. Позже одну из бензопил они разломали», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Школьников поставили на профилактический учёт, а похищенное изъяли и скоро вернут владельцу. Решается вопрос о направлении подростков в «Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей» регионального УМВД.