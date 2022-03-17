Путин: «социальные выплаты необходимо увеличить, бизнесу дать свободу»

17.03.2022 [Общество]

Президент России Владимир Путин заявил, что все социальные выплаты, пенсии, зарплаты работников бюджетной сферы, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум должны быть повышены в ближайшее время. Так власти должны поддержать регионы во время кризиса в стране.  

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — сказал Путин, уточняя, что даже в текущей «непростой ситуации» «необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства».

Данные заявления были сделаны на фоне инфляции. По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта потребительские цены в стране выросли на 2,22%. Такой недельной инфляции страна не наблюдала с 2008 года. 

По данным Росстата, в 2021 году объем социальных выплат россиянам составил 14,52 трлн руб. Сумма по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,7% при годовой инфляции в 8,73% . 

Средний размер назначенных пенсий в 2021 году составил 16 642 руб. В номинальном выражении за год сумма выросла на 11,1%, а в реальном, то есть с учетом инфляции, — на 4,1%. МРОТ в 2022 году составил 13 890 рублей. Средний прожиточный минимум в этом году составляет 12 654 рублей. 

Кроме этого, Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. 

Президент считает, что ключевую роль в стабилизации экономики должен сыграть частный бизнес. Поэтому ему надо дать максимальную свободу, поддержку инициатив, надзорные органы должны снизить административные барьеры. Производство в сегодняшних условиях не должно сократиться, а должно быть направлено на внутренний рынок, тем самым снижая цены.  

Для борьбы с последствиями западных санкций правительство уже подготовило комплекс мер более чем из 100 инициатив. Всего на поддержку экономики и граждан кабмин собирается направить более 1 трлн. рублей. 

Тэги: санкции, антикризисные меры

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