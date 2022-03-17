В Вологде гость украл у именинника 10 тысяч рублей

В Вологде полицейские раскрыли кражу денег у 18-летнего местного жителя.

Потерпевший рассказал, что накануне отмечал в арендованном доме день рождения. Когда праздник закончился, молодой человек заметил, что из его барсетки пропали деньги, которыми он планировал оплатить аренду дома. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Подозреваемым в краже оказался гость праздника — 19-летний знакомый пострадавшего. Его задержали. Он не успел потратить деньги и всё вернул потерпевшему.

«В отделе полиции подозреваемый признался, что за праздничным столом в сумке именинника заметил крупную сумму денег. Дождавшись, когда гости разойдутся, вытащил деньги и покинул торжество», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.