Вологодские дворики на картинах Светланы Шпаковской представлены на выставке в Доме купца Самарина

17.03.2022 [Культура]

Авторская выставка живописи «Вологодский дворик» художницы Светланы Шпаковской работает в выставочном комплексе «Вологда на рубеже 19-20 веков» – в Доме купца Самарина.

– Светлана выросла в соседнем дворе дома Самариных. Деревянная Вологда с ее старинными домиками и солнечными дворами знакомы художнице с юных лет. Получив академическое образование, Светлана не остается равнодушной к милым уголкам своей малой родины и сохраняет их в своих работах, – говорится в анонсе мероприятия.

Светлана Шпаковская – выпускница Академии художеств имени Репина, член Союза художников России.

Посетить выставку можно до 12 июня по адресу: Вологда, Советский проспект 16а, со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, картины, художники, деревянная Вологда

ТОП НЕДЕЛИ

Комику Денису Чужому на концерте в Вологде подарили венок с надписью «Предателю России»
Александр Подольский и Артем Дурягин погибли при проведении спецоперации на Украине
В Вологде 20-летняя девушка погибла после падения с девятого этажа
Продукция из российской древесины с апреля не сможет продаваться как FSC-сертифицированная
Еще один вологжанин погиб при проведении спецоперации на территории Украины
В Вологодской области на 50% заморожен лесной экспорт
Михаил Короткий из Нюксеницы погиб в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины
Западные санкции ударили практически по всем направлениям бизнеса в Вологде
Женщина выпала из окна в поселке Молочное под Вологдой
Станет ли сахарный песок в вологодских магазинах дефицитом

Похожие новости

В Вологде открылась частная картинная галерея

Арт Галерея – студия «Наш ХХl век» работает по адресу: Вологда, Воркутинская, 7

419
0

Выставка бездомных животных пройдет в Вологде 20 марта

Здесь можно будет бесплатно взять уже стерилизованную и привитую кошку или собаку

679
0

Выставка старинных предметов, найденных вологодскими археологами в 2021 году, открылась в Доме Левашова

Вход бесплатный

1228
0

Экскурсия в «Старый гараж» пройдет в Вологде 13 марта

Выставка старых вещей: фотографий, часов, книг, значков и изделий hand-made творчества местных рокеров открылась в Литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»

1300
0

Новая выставка откроется в Музее кружева в Вологде 10 марта

Впервые для широкой публики будут представлены авторские изделия кружевной фабрики «Северные узоры»

791
0

Выставка картин четырех художников открывается в галерее «Красный мост» в Вологде

Здесь будут представлены работы Анны и Александра Мессерер, Александра Пестерева и Дмитрия Рытяева

882
0

Выставка работ художника Евгения Шиперова открылась в Вологде

В экспозиции представлены гравюры на пластике и монотипии

1138
0

Выставка лоскутного шитья проходит в центре ремесел в Вологде

Здесь же проходит выставка коллекции самоваров 19-20 веков

883
0

Выставка продажа сувениров ручной работы пройдет в Вологде 6 марта

В центре ремесел «Резной палисад» пройдет мероприятие «Мастеровая среда»

1151
0

Керамика вологодских гончаров Анастасии и Сергея Нуриджанян представлена в библиотеке имени Бабушкина

Вход на выставку бесплатный по предъявлению QR-кода

1087
0

Картины на тему сказки «Алиса в стране чудес» представят на выставке в Вологде

Персональная выставка графики и экслибрисов Марии Колышкиной откроется 26 февраля

1574
0

Тактильная выставка «Почувствуй себя археологом» проходит в доме-интернате в Молочном

Необычность этой выставки в том, что она рассчитана на посетителей с проблемами зрения и все экспонаты здесь можно трогать

1021
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ФАС признала незаконным конкурс по благоустройству центральной части села Верховажье
Жительница Никольского района насмерть забила щенков соседки лопатой и топором
Цены на лекарства в Вологде выросли на 10-20%
В Устюжне осудили мужчину, который стрелял из охолощённого автомата у общежития техникума
Презентация книги «Вологодчина: до и после динозавров» пройдет в Вологде 17 марта
В Вологде ищут подрядчика для благоустройства Затоновского берега
В Шекснинском районе двое 12-летних подростков украли две бензопилы
 
16.03.2022 [Общество]

«Что-то не сходится»: великоустюгские чиновники провели двойное голосование на слушаниях по объединению деревень в округа

1017
0
17.03.2022 [БлогоVO]

Как заработать (пра-)дедовским методом. Часть 1 

32
0
15.03.2022 [Обзор Прессы]

Вот где собака зарыта

532
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика