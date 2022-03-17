Вологодские дворики на картинах Светланы Шпаковской представлены на выставке в Доме купца Самарина

Авторская выставка живописи «Вологодский дворик» художницы Светланы Шпаковской работает в выставочном комплексе «Вологда на рубеже 19-20 веков» – в Доме купца Самарина.

– Светлана выросла в соседнем дворе дома Самариных. Деревянная Вологда с ее старинными домиками и солнечными дворами знакомы художнице с юных лет. Получив академическое образование, Светлана не остается равнодушной к милым уголкам своей малой родины и сохраняет их в своих работах, – говорится в анонсе мероприятия.

Светлана Шпаковская – выпускница Академии художеств имени Репина, член Союза художников России.

Посетить выставку можно до 12 июня по адресу: Вологда, Советский проспект 16а, со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (касса до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастных ограничений нет.